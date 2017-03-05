В США акции сторонников и противников Трампа переросли в столкновения

В десятках американских городов в субботу, 4 марта, прошли акции сторонников действующего президента США под общим названием "Марш за Трампа". Одновременно состоялись и протестные акции недовольных американским лидером.

По данным организаторов, шествия в поддержку Дональда Трампа прошли примерно в 50 городах. В группу "Марша за Трампа" в Facebook вступили в общей сложности около 5 тысяч симпатизирующих американскому президенту. По сведениям информагентств, каждая отдельная демонстрация собрала от нескольких десятков до нескольких сотен человек. В Индианаполисе собрались 30 сторонников президента США, в Эри - около 100 человек, в Лансинге - 200, в Остине - 300, в Сент-Поле - порядка 400.

В городах, где проходили "Марши за Трампа", на улицы вышли также протестующие против нынешнего американского лидера - по несколько десятков человек в каждом случае.

В Беркли, Олимпии, Сент-Поле и ряде других городов шествия завершились столкновениями сторонников и противников Дональда Трампа. В Олимпии задержаны четверо демонстрантов, в Беркли - десять человек, в Сент-Поле - шесть, двоих задержали в Нэшвилле. Полиция не сообщает, к какому лагерю демонстрантов относились задержанные.