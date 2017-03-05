В США акции сторонников и противников Трампа переросли в столкновения

 (11)
Deutsche Welle
воскресенье, 5 марта 2017 г. 17:55
В десятках городов США состоялись акции под общим названием "Марш за Трампа". На улицы вышли и его противники. В нескольких случаях шествия переросли в столкновения групп демонстрантов.
© Reuters / Scanpix

В десятках американских городов в субботу, 4 марта, прошли акции сторонников действующего президента США под общим названием "Марш за Трампа". Одновременно состоялись и протестные акции недовольных американским лидером.

По данным организаторов, шествия в поддержку Дональда Трампа прошли примерно в 50 городах. В группу "Марша за Трампа" в Facebook вступили в общей сложности около 5 тысяч симпатизирующих американскому президенту. По сведениям информагентств, каждая отдельная демонстрация собрала от нескольких десятков до нескольких сотен человек. В Индианаполисе собрались 30 сторонников президента США, в Эри - около 100 человек, в Лансинге - 200, в Остине - 300, в Сент-Поле - порядка 400.

В городах, где проходили "Марши за Трампа", на улицы вышли также протестующие против нынешнего американского лидера - по несколько десятков человек в каждом случае.

В Беркли, Олимпии, Сент-Поле и ряде других городов шествия завершились столкновениями сторонников и противников Дональда Трампа. В Олимпии задержаны четверо демонстрантов, в Беркли - десять человек, в Сент-Поле - шесть, двоих задержали в Нэшвилле. Полиция не сообщает, к какому лагерю демонстрантов относились задержанные.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

В США акции сторонников и противников Трампа переросли в столкновения (11)

В США акции сторонников и противников Трампа переросли в столкновения
В десятках городов США состоялись акции под общим названием "Марш за Трампа". На улицы вышли и его противники. В нескольких случаях шествия переросли в столкновения групп демонстрантов.

Южная Корея увеличила выплаты перебежчикам из КНДР

Южная Корея увеличила выплаты перебежчикам из КНДР
Южная Корея в четыре раза увеличила размер вознаграждения перебежчикам из КНДР, которые поделились важной информацией.

Нигерийские освободили из плена российских моряков (1)

Нигерийские освободили из плена российских моряков
Пираты, напавшие в начале февраля в территориальных водах Нигерии на грузовое судно BBC Caribbean, освободили всех восьмерых захваченных моряков, среди которых — семеро россиян, в том числе три севастопольца, а также гражданин Украины. Об этом сообщил ТАСС уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

Израиль наградил медалью лесника из Латгалии, спасшего 11 евреев (3)

Израиль наградил медалью лесника из Латгалии, спасшего 11 евреев
2 марта в латвийской Юрмале посол Израиля Лирон Бар-Саде вручила медаль Праведника народов мира родственникам Арсения Корнилова — жителя расположенной недалеко от Даугавпилса деревни Ругели, который во время Второй мировой войны спас 11 евреев.

Иракские войска возобновили наступление на западный Мосул (1)

Иракские войска возобновили наступление на западный Мосул
Иракские войска возобновили военное наступление на западную часть Мосула, все еще остающуюся под контролем боевиков джихадистской организации "Исламское государство".
Facebook друзья
Rambler's Top100