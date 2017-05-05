В Сомали убит американский солдат

В ходе военной операции по противодействию боевикам исламистской группировки "Аш-Шабаб" погиб американский военнослужащий.

Солдат погиб в 64 километрах к западу от столицы страны Могадишо, около города Барии.

В настоящее время американские военные проводят совместную военную операцию с национальной армией Сомали.

Большая часть Сомали по-прежнему находится под контролем военизированной исламистской группировки "Аш-Шабаб", которую связывают с аль-Каидой, запрещенной во многих странах, включая Россию.

Группировка "Аш-Шабаб", которая ведет войну с правительством Сомали, декларирует своей целью создание шариатского государства и объявлена террористической в Великобритании и США.