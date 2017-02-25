В сирийском Хомсе взрывы смертников: более 20 человек погибли

NEWSru.com
суббота, 25 февраля 2017 г. 12:14
В городе Хомс на западе Сирии произошел крупный теракт: несколько смертников осуществили одновременные взрывы в субботу утром. Число жертв растет, по данным на 11:20 по Москве, погибли более 20 человек, десятки получили ранения.
© AFP/Scanpix

В Хомсе прогремели три взрыва. Они произошли в двух центральных районах города - у здания госбезопасности и штаба военной разведки, передает "Интерфакс".

Глава региональной администрации Талал Барзани сообщил АР, что жертвами стали более 20 человек.

На момент написания заметки ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность. Наиболее активно в Сирии запрещенное в РФ "Исламское государство".

Хомс - третий по величине город Сирии.РБК напоминает, что Хомс был одним из центров противостояния Башару Асаду в начале так называемой "арабской весны". В настоящее время большая часть провинциального центра контролируется правительственной армией. Исключение составляет один район, в котором по-прежнему находятся представители умеренной оппозиции.

NEWSru.com
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