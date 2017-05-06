В Сирии в зоне деэскалации вспыхнули бои

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Deutsche Welle
суббота, 6 мая 2017 г. 17:15
Несмотря на вступление в силу меморандума о зонах деэскалации в Сирии, в одной из зон возобновились бои. О боестолкновениях сообщают и сирийские правозащитники, и повстанцы, передает Deutsche Welle.
© AFP / Scanpix

В Сирии уже вскоре после вступления в силу меморандума о зонах деэскалации вспыхнули новые бои между сирийской армией и повстанцами. Сирийская авиация нанесла удары по контролируемому повстанцами городу аз-Залакият и базам повстанцев в соседней провинции Хама, сообщил в субботу, 6 мая, Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR).

О вспышке боевых действий вскоре после полуночи в субботу сообщил и представитель повстанческих формирований. Сирийская армия пока не прокомментировала эти сообщения.

В соответствии с соглашением, которое 4 мая заключили в Астане Россия, Иран и Турция, в Сирии создается четыре зоны деэскалации. Самая большая из них расположена на севере Сирии, она включает в себя провинцию Идлиб, часть Латакии, Алеппо и Хамы.

По оценкам министерства обороны России, данную территорию контролируют вооруженные формирования общей численностью 14,5 тыс. человек. Зоны деэскалации образованы также в провинции Хомс, в Восточной Гуте и на юге Сирии у границы с Иорданией.

Вдоль границ зон деэскалации будут созданы полосы безопасности, включающие КПП и наблюдательные пункты, которыми будут управлять Россия, Турция и Иран. В российском генштабе отметили, что по нарушителям астанинского меморандума могут открывать огонь.

Deutsche Welle
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