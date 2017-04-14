В Сирии проходит эвакуация жителей из четырех осажденных городов

Несколько тысяч человек должны быть вывезены из четырех осажденных сирийских городов на автобусах в рамках договоренностей между правительственными войками и вооруженной оппозицией.

В Сирии в пятницу, 14 апреля, началась эвакуация из четырех осажденных городов в рамках соглашения между правительственными войсками и вооруженной оппозицией. Около пяти тысяч человек были вывезены на 75 автобусах из городов аль-Фуа и Кефрая в Алеппо. Об этом агентству AP сообщил один из участников переговоров по подготовке эвакуации Абдул Хаким Багдади.

Преимущественно шиитские города аль-Фуа и Кефрая остались под контролем войск президента Башара Асада, тогда как окружающие их территории провинции Идлиб перешли к повстанцам-суннитами.

Кроме того, еще более 2,3 тысячи человек были эвакуированы на примерно 60 автобусах из двух городов в районе Дамаска - Мадаи и Забадани - в направлении Идлиба, сообщила оппозиционная организация Сирийский наблюдательный совет по правам человека, а также государственные СМИ Сирии. В данном случае эвакуация проводилась из городов, взятых под контроль оппозицией.

Эвакуации ждут еще 30 тысяч человек

Если текущий этап эвакуации из городов, которые находятся в состоянии блокады с 2015 года, пройдет успешно, то подобные операции осуществят в других районах страны, откуда в течение двух месяцев можно будет вывезти около 30 тысяч человек в более безопасные зоны.

Договоренности об эвакуации были достигнуты конфликтующими сторонами при посредничестве Катара и Ирана. Процесс должен был начаться еще 4 апреля, однако все время откладывался. В среду, 12 апреля, в рамках того же соглашения произошел обмен пленными между повстанцами и правительственными войсками.