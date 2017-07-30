В Сирии при обстреле ИГ погиб корреспондент RT

В Сирии при обстреле, который устроили террористы "Исламского государства", погиб корреспондент RT, сообщается на сайте телеканала.

ЧП произошло в провинции Хомс восточнее столицы - города Хомс. Убитый - Халед аль Хатыб - работал на арабское бюро RT.

Аль Хатыб находился на позициях сирийской армии, снимая репортаж об операции против террористов.

На его странице в Facebook утром в воскресенье указано, что он направлялся в район населенного пункта Аль-Сукна.

РИА "Новости" добавляет, что при обстреле получил ранения оператор, работавший с Халедом.

Русский сайт RT назвал его имя - это Муутаз Якуб. Он был госпитализирован с легкими ранениями.

Гибель журналиста подтвердила главный редактор RT Маргарита Симоньян. "Стрингер, с которым сотрудничал наш арабский телеканал, погиб сегодня в Сирии. Горе для семьи, для коллег, для всех, кто знал", - написала она в Twitter.