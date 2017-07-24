Центральная часть Шаффхаузена, находящегося на границе с Германией, в настоящее время оцеплена полицией, которая ведет поиски нападавшего. На месте находится большое число сотрудников экстренных служб, на место также прибыл спасательный вертолет.

Нападение произошло около 10:40 по местному времени в районе старого города.

По меньшей мере пять человек пострадали в результате нападения неизвестного с бензопилой на прохожих в швейцарском городе Шаффхаузен на севере страны.

В Швейцарии неизвестный напал на прохожих с бензопилой

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В Швейцарии неизвестный напал на прохожих с бензопилой По меньшей мере пять человек пострадали в результате нападения неизвестного с бензопилой на прохожих в швейцарском городе Шаффхаузен на севере страны.