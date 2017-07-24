В Швейцарии неизвестный напал на прохожих с бензопилой

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bbcrussian.com
понедельник, 24 июля 2017 г. 15:03
По меньшей мере пять человек пострадали в результате нападения неизвестного с бензопилой на прохожих в швейцарском городе Шаффхаузен на севере страны.
Užpuolimas Šveicarijoje
© Reuters / Scanpix

Как сообщается, два человека получили серьезные ранения.


Нападение произошло около 10:40 по местному времени в районе старого города.

Нападавшему удалось скрыться.

Центральная часть Шаффхаузена, находящегося на границе с Германией, в настоящее время оцеплена полицией, которая ведет поиски нападавшего.
На месте находится большое число сотрудников экстренных служб, на место также прибыл спасательный вертолет.

Жителей города попросили не приближаться к месту происшествия.

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