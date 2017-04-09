В Швеции задержали второго подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме

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NEWSru.com
воскресенье, 9 апреля 2017 г. 17:28
Прокуратура Швеции сообщила о задержании еще одного подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме в минувшую пятницу.
© AFP / Scanpix

Таким образом, всего под стражей находятся двое подозреваемых в теракте, который унес жизни четырех человек. Предположительно, за рулем врезавшегося в толпу людей был 39-летний гражданин Узбекистана. Известно, что он пытался получить вид на жительство, ему отказали и должны были выслать, но он съехал с квартиры, в которой был зарегистрирован. Поэтому миграционная служба его не нашла. Как передает Reuters, в прокуратуре заявили о том, что он выражал симпатии экстремистам.

О втором задержанном дополнительной информации не предоставлено. Прокуратура лишь заявила, что его "подозревают в террористическом убийстве", передает ТАСС.

Также в воскресенье правоохранители отчитались об установлении личностей четырех жертв теракта: это двое граждан Швеции, один - Британии и один - Бельгии.

В пятницу грузовик в центре Стокгольма въехал в универмаг Ahlens, задавив насмерть четверых. Еще 15 человек получили ранения. При совершении нападения использовался служебный автомобиль компании Spendrups. В организации объяснили, что один из ее клиентов вызвал машину, дождался ее и, когда водитель покинул кабину, забрался внутрь и уехал.

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