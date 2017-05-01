В Швеции расследуют поджог крупнейшей шиитской мечети

Полиция Швеции начала расследование по факту пожара, произошедшего в ночь на понедельник в крупнейшей мечети шиитов в Ярфалле (окраина Стокгольма). По предварительной версии, огонь возник в результате поджога, пишет Aftonbladet.

Пожар повредил заднюю стену и крышу мечети, расположенной в районе Якобсберг. Точный размер ущерба еще предстоит оценить. В здании мечети находится библиотека, содержащая более трех тысяч книг. Сообщений о том, сгорели ли книги, нет.

"Согласно первым прогнозам, повреждено около 30-50 процентов здания. Это то, что мы знаем на данный момент", - приводит РИА "Новости" комментарий представителя мечети Аки Захири.

По его словам, здание мечети занимает площадь около 3500 квадратных метров.

Люди при пожаре не пострадали. К счастью, в момент распространения огня верующие уже вышли из здания после богослужения.

Сигнал о возгорании поступил пожарным в 23:16 30 апреля. На место происшествия были направлены более десяти пожарных расчетов.

По предварительным данным, пожар начался с поджога, причем источник возгорания находился снаружи здания. Поврежденное строение является крупнейшей шиитской мечетью в Швеции. Община прихожан насчитывает тысячи людей.

Добавим, что похожий случай произошел 11 октября 2016 года в шведском городе Мальме. Там также была подожжена небольшая шиитская мечеть. По данным прессы, к поджогу причастны террористы из суннитской группировки ИГ*.

3 декабря 2016 года полиция арестовала предполагаемого поджигателя. Его также заподозрили в совершении взрыва возле ночного клуба в Мальме, который произошел в те же дни, когда загорелась мечеть.

Сам задержанный отрицал свою причастность к преступлениям. В итоге обвинения с него сняли, передает Reuters.

Добавим, что в последнее время в Швеции усилились опасения терактов. Это произошло после того, как 7 апреля в центре Стокгольма грузовик въехал в универмаг и задавил насмерть четверых человек (двух граждан Швеции, британца и бельгийца). Еще 15 получили травмы разной степени тяжести. Одна пострадавшая 60-летняя женщина позднее скончалась.

Террористу, использовавшему для нападения угнанный служебный автомобиль, удалось скрыться, но позже он был задержан полицией. Им оказался 39-летний Рахмат Акилов из Узбекистана. Он заявил на допросе, что давил "неверных" по приказу ИГ*.