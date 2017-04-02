В Швеции перевернулся автобус со школьниками: трое погибших

 (1)
NEWSru.com
воскресенье, 2 апреля 2017 г. 14:19
На трассе в Швеции съехал в кювет и перевернулся автобус, перевозивший около 50 школьников. Aftonbladet в прямой трансляции с места ЧП на трассе Е45 сообщает о 25-30 пострадавших. Позднее шведские медики сообщили подробные данные о жертвах: погибли три человека, среди госпитализированных шестеро находятся в тяжелом состоянии, 19 - средней тяжести.
© Reuters/Scanpix

Движение по шоссе перекрыто, идет эвакуация пострадавших.

ДТП произошло утром в воскресенье. Автобус по неизвестной пока причине съехал в кювет и завалился набок в 20 километрах от города Свег. На видеотрансляции видно, что в эвакуации пострадавших принимает участие медицинский вертолет.

По информации местной газеты, в автобусе было около 50 восьмиклассников, шесть сопровождавших их взрослых и водитель, передает РИА "Новости". "Когда я приехал на место аварии, то ситуация казалась хаотичной. Много спасателей, много полиции. Ученики ехали в горы. Данных о травмированных нет, но сообщается, что есть и тяжело, и легко пострадавшие", - сказал корреспондент местной газеты Tidningen harjedalen, ведущий прямую трансляцию с места происшествия. По его словам, авария произошла, когда пассажиры автобуса спали.

Он также указал, что дорожные и погодные условия были хорошими.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Евросоюз поможет Колумбии, пострадавшей от наводнения

Евросоюз поможет Колумбии, пострадавшей от наводнения
Около 300 жителей города Мокоа на юго-западе Колумбии погибли в результате накрывшего его селевого потока. Более 400 человек числятся пропавшими без вести.

"Новая газета" сообщила об убийствах и массовых задержаниях геев в Чечне (10)

Новая газета сообщила об убийствах и массовых задержаниях геев в Чечне
"Новая газета" сообщает об облавах на жителей Чечни в связи с их нетрадиционной сексуальной ориентацией. Издание утверждает, что задержано более сотни мужчин и минимум трое были убиты.

В Швеции перевернулся автобус со школьниками: трое погибших (1)

В Швеции перевернулся автобус со школьниками: трое погибших
На трассе в Швеции съехал в кювет и перевернулся автобус, перевозивший около 50 школьников. Aftonbladet в прямой трансляции с места ЧП на трассе Е45 сообщает о 25-30 пострадавших. Позднее шведские медики сообщили подробные данные о жертвах: погибли три человека, среди госпитализированных шестеро находятся в тяжелом состоянии, 19 - средней тяжести.

Истребители НАТО продолжат тренировки в небе над Эстонией (17)

Eurofighter Typhoon
На следующей неделе по рабочим дням истребители ВВС Германии Eurofighter вновь будут совершать тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии.

Число жертв наводнения и оползня в Колумбии превысило 250 человек (1)

Число жертв наводнения и оползня в Колумбии превысило 250 человек
Наводнения и оползень в городе Мокоа на юго-западе Колумбии за сутки унесли жизни по меньшей мере 254 человек, сообщает агентство Reuters. В общей сложности число пострадавших исчисляется сотнями.
Facebook друзья
Rambler's Top100