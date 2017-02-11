В школах Англии появятся уроки кибербезопасности

bbcrussian.com
суббота, 11 февраля 2017 г. 14:16
Английским школьникам предложат посещать уроки кибербезопасности, для того чтобы найти среди них потенциальных экспертов для защиты государства от хакерских атак.
Cyber-crime
© Vida Press nuotr.

Правительство страны заявило, что таким образом намерено уже сейчас работать над проблемами кибербезопасности в будущем.

Для начала планируется пригласить участвовать в программе около шести тысяч школьников в возрасте от 14 лет. Они будут посещать занятия, продолжительностью четыре часа в неделю, начиная с сентября этого года.
На проект, рассчитанный на пять лет, будет потрачено порядка 25 млн долларов.

В дальнейшем планируется самым перспективным студентам выделять университетские гранты и обеспечивать их работой в этой области.
Как отмечают в британском правительстве, угроза взлома интернет-систем с преступным умыслом или в интересах иностранных держав стоит в одном ряду с терроризмом, шпионажем и оружием массового поражения.

Комитет Палаты общин на прошлой неделе заявил, что низкий уровень подготовки специалистов в области кибербезопасности может стать причиной серьезных проблем в области государственной защиты.

В настоящий момент в Британии в области кибербезопасности заняты около 58 тысяч специалистов.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Иран может открыть небо для российских военных самолетов

Иран может открыть небо для российских военных самолетов
Иран может открыть небо для российских самолетов для осуществления операций в Сирии. Об этом заявил глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Как передает агентство Tasnim, он подчеркнул, что речь идет о самолетах, которые осуществляют "транспортную поддержку" операций против террористических групп в Сирии.

Турция проведет референдум об изменениях в конституции в апреле

Turkija
Референдум по вопросу о внесении поправок в конституцию Турции состоится 16 апреля 2017 года. Об этом сообщил глава Высшего избирательного совета Турции, передает агентство Reuters.

В школах Англии появятся уроки кибербезопасности

Cyber-crime
Английским школьникам предложат посещать уроки кибербезопасности, для того чтобы найти среди них потенциальных экспертов для защиты государства от хакерских атак.

В США требуют расследования в адрес советника Трампа (7)

В США требуют расследования в адрес советника Трампа
Демократы в США требуют расследования в отношении советника Трампа по безопасности. Утверждается, что еще не вступив в должность, Флинн обсуждал санкции с послом РФ, что запрещено законом.

США окажут гуманитарную помощь Северной Корее (7)

The White Room
Правительство США решило оказать гуманитарную помощь КНДР в связи с разрушительным наводнением в прошлом году, жертвами которого стали около 130 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное северокорейское агентство ЦТАК.
Facebook друзья
Rambler's Top100