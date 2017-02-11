В школах Англии появятся уроки кибербезопасности

Правительство страны заявило, что таким образом намерено уже сейчас работать над проблемами кибербезопасности в будущем.
Для начала планируется пригласить участвовать в программе около шести тысяч школьников в возрасте от 14 лет. Они будут посещать занятия, продолжительностью четыре часа в неделю, начиная с сентября этого года.
На проект, рассчитанный на пять лет, будет потрачено порядка 25 млн долларов.
В дальнейшем планируется самым перспективным студентам выделять университетские гранты и обеспечивать их работой в этой области.
Как отмечают в британском правительстве, угроза взлома интернет-систем с преступным умыслом или в интересах иностранных держав стоит в одном ряду с терроризмом, шпионажем и оружием массового поражения.
Комитет Палаты общин на прошлой неделе заявил, что низкий уровень подготовки специалистов в области кибербезопасности может стать причиной серьезных проблем в области государственной защиты.
В настоящий момент в Британии в области кибербезопасности заняты около 58 тысяч специалистов.