В Северной Корее арестован гражданин США

Власти КНДР объявили о задержании американского гражданина по обвинению "во враждебных действиях". Это уже второй подобный арест за последние две недели.

Ким Хак Сон был задержан в субботу, передает северокорейское агентство ЦТАК. "Соответствующее ведомство проводит всестороннее расследование его преступления", - говорится в сообщении.

Ким Хак Сон, по сообщению агентства, работал в Пхеньянском университете науки и технологий.

Ранее северокорейские СМИ сообщили о задержании в конце апреля в Пхеньяне гражданина США Ким Сан Дока (Тони Кима), который обвиняется в попытке свергнуть правительство КНДР. Он был сотрудником того же университета.

Американец был задержан в аэропорту северокорейской столицы 22 апреля.

Всего под арестом в Северной Корее сейчас содержатся три американских гражданина.

По мнению ряда экспертов, Пхеньян задерживает американских граждан с целью вынудить Вашингтон начать с ним переговоры.