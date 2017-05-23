В Сеуле начался суд над бывшим президентом Южной Кореи

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Deutsche Welle
вторник, 23 мая 2017 г. 11:58
Бывшему президенту Южной Кореи грозит 10 лет тюрьмы. Пак Кын Хе обвиняют в раскрытии секретной госинформации постороннему лицу, злоупотреблении служебным положением, вымогательстве и коррупции.
Pietų Korėjos prezidentė Park Geun-hye
© Reuters/Scanpix

В Сеуле во вторник, 23 мая, начался суд над бывшим президентом Южной Кореи Пак Кын Хе. Ее обвиняют, в частности, в раскрытии секретной госинформации постороннему лицу, злоупотреблении служебным положением, коррупции, вымогательстве взяток у крупных компаний. Бывшему главе государства грозят 10 лет тюрьмы. В ходе первого заседания суда Пак Кын Хе Южной Кореи отвергла все выдвинутые обвинения.

Вместе с Пак Кын Хе в суд была доставлена и ее подруга Чхве Сун Силь, которая и оказалась в эпицентре скандала. Ее подозревают в злоупотреблении дружескими связями с президентом для принуждения южнокорейских компаний к многомиллионным пожертвованиям якобы в пользу благотворительных организаций. Эти средства Чхве, по версии следствия, могла потратить на личное обогащение. Ей также вменяется в вину оказание влияния на работу правительства при отсутствии официальной должности при главе государства.

Пак Кын Хе 10 марта 2017 года решением Конституционного суда была отстранена от власти и досрочно смещена с поста. 31 марта она была арестована. Процесс может длиться многие месяцы. Пак Кын Хе стала третьим президентом Южной Кореи, попавшим на скамью подсудимых по обвинению в коррупции.

Deutsche Welle
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