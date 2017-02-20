В Сети появилось видео нападения на брата Ким Чен Ына

 (1)
bbcrussian.com
понедельник, 20 февраля 2017 г. 12:00
В интернете появилось видео нападения на Ким Чон Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Записи камер видеонаблюдения аэропорта Куала-Лумпура были опубликованы японским телеканалом Fuji TV.
© Youtube

На кадрах видно, как две женщины движутся по направлению к мужчине в светлом пиджаке и джинсах, предположительно Ким Чон Наму, который чуть ранее подошел к информационному табло в малайзийском аэропорту Куала-Лумпур.

Одна из женщин в белой футболке подходит к Ким Чон Наму сзади и на пару секунд набрасывает что-то ему на лицо, придерживая голову, потом отпускает и уходит.

После этого мужчина подходит к сотрудникам безопасности аэропорта и что-то говорит, показывая на свое лицо. Видео заканчивается кадрами, на которых Ким Чон Нам полулежит в кресле, а вокруг него суетятся сотрудники аэропорта.

Телеканал Fuji TV не сообщил, как журналисты получила это видео, снятое сразу несколькими камерами наружного наблюдения в аэропорту Куала-Лумпур.

В понедельник стало известно, что Малайзия отзывает своего посла в Северной Корее "для консультаций" в связи со случившимся.

Ранее полиция Малайзии сообщила, что разыскивает еще четверых выходцев из Северной Кореи, подозреваемых в причастности к убийству брата руководителя страны Ким Чен Ына.

На пресс-конференции заместитель генерального инспектора полиции Нур Рашид Ибрагим заявил, что все подозреваемые - мужчины в возрасте от 33 до 57 лет.

В субботу полиция арестовала 46-летнего выходца из Северной Кореи по имени Ри Чен Чхоль, который, как было объявлено на пресс-конференции, работал в компьютерной компании и жил в Куала-Лумпуре.

По этому делу задержана женщина, имеющая вьетнамский паспорт, а также гражданка Индонезии и гражданин Малайзии.

Что известно о смерти Ким Чон Нама?

Ким Чен Нам умер в международном аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля.

Южная Корея заявила, что ответственность за смерть брата лидера КНДР Ким Чен Нама несет Пхеньян.

Результаты аутопсии (вскрытия) должны быть известны в течение ближайших нескольких дней.

Следователи хотят пообщаться с родственниками Ким Чон Нама для завершения процедуры опознания тела. Предположительно, у него остались двое сыновей и дочь, живущие в Пекине и Макао.

Пхеньян потребовал вернуть тело покойного, однако Малайзия отвергла это требование и заявила, что оно останется в стране до опознания с помощью анализа ДНК. Однако для этого требуется предоставление образцов ДНК со стороны членов семьи покойного. Пока никто из них не предложил полиции содействия.

Ким Чон Нам - старший сын Ким Чен Ира - считался одним из претендентов на место лидера Северной Кореи. Однако у Ким Чон Нама возникли конфликты с отцом после неудачной попытки в 2001 году попасть в Японию по поддельному паспорту.

В итоге преемником стал другой сын - Ким Чен Ын, который возглавил Северную Корею после смерти отца в декабре 2011 года.

У Ким Чен Ына и Ким Чон Нама - разные матери. Они - единокровные братья.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Глава Пентагона: мы не собираемся захватывать иракскую нефть (3)

Глава Пентагона: мы не собираемся захватывать иракскую нефть
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США не намерены захватывать иракскую нефть.

Социалист Ленин Морено лидирует на выборах президента Эквадора (1)

Leninas Moreno
Кандидат правящей социалистической партии Эквадора "Альянс ПАИС", бывший вице-президент Ленин Морено лидирует на выборах президента страны.

Ученые хотят повторить экспедицию Нансена вокруг Северного полюса (3)

Ученые хотят повторить экспедицию Нансена вокруг Северного полюса
Германия объявила о планах проведения крупнейшей арктической экспедиции в истории.

В Сети появилось видео нападения на брата Ким Чен Ына (1)

В Сети появилось видео нападения на брата Ким Чен Ына
В интернете появилось видео нападения на Ким Чон Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Записи камер видеонаблюдения аэропорта Куала-Лумпура были опубликованы японским телеканалом Fuji TV.

В Донбассе вступает в силу режим прекращения огня (5)

В Донбассе вступает в силу режим прекращения огня
С понедельника в Донбассе должен вступить в силу режим прекращения огня.
Facebook друзья
Rambler's Top100