В Сети появилось видео нападения на брата Ким Чен Ына

На кадрах видно, как две женщины движутся по направлению к мужчине в светлом пиджаке и джинсах, предположительно Ким Чон Наму, который чуть ранее подошел к информационному табло в малайзийском аэропорту Куала-Лумпур.

Одна из женщин в белой футболке подходит к Ким Чон Наму сзади и на пару секунд набрасывает что-то ему на лицо, придерживая голову, потом отпускает и уходит.

После этого мужчина подходит к сотрудникам безопасности аэропорта и что-то говорит, показывая на свое лицо. Видео заканчивается кадрами, на которых Ким Чон Нам полулежит в кресле, а вокруг него суетятся сотрудники аэропорта.

Телеканал Fuji TV не сообщил, как журналисты получила это видео, снятое сразу несколькими камерами наружного наблюдения в аэропорту Куала-Лумпур.

В понедельник стало известно, что Малайзия отзывает своего посла в Северной Корее "для консультаций" в связи со случившимся.

Ранее полиция Малайзии сообщила, что разыскивает еще четверых выходцев из Северной Кореи, подозреваемых в причастности к убийству брата руководителя страны Ким Чен Ына.

На пресс-конференции заместитель генерального инспектора полиции Нур Рашид Ибрагим заявил, что все подозреваемые - мужчины в возрасте от 33 до 57 лет.

В субботу полиция арестовала 46-летнего выходца из Северной Кореи по имени Ри Чен Чхоль, который, как было объявлено на пресс-конференции, работал в компьютерной компании и жил в Куала-Лумпуре.

По этому делу задержана женщина, имеющая вьетнамский паспорт, а также гражданка Индонезии и гражданин Малайзии.

Что известно о смерти Ким Чон Нама?

Ким Чен Нам умер в международном аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля.

Южная Корея заявила, что ответственность за смерть брата лидера КНДР Ким Чен Нама несет Пхеньян.

Результаты аутопсии (вскрытия) должны быть известны в течение ближайших нескольких дней.

Следователи хотят пообщаться с родственниками Ким Чон Нама для завершения процедуры опознания тела. Предположительно, у него остались двое сыновей и дочь, живущие в Пекине и Макао.

Пхеньян потребовал вернуть тело покойного, однако Малайзия отвергла это требование и заявила, что оно останется в стране до опознания с помощью анализа ДНК. Однако для этого требуется предоставление образцов ДНК со стороны членов семьи покойного. Пока никто из них не предложил полиции содействия.

Ким Чон Нам - старший сын Ким Чен Ира - считался одним из претендентов на место лидера Северной Кореи. Однако у Ким Чон Нама возникли конфликты с отцом после неудачной попытки в 2001 году попасть в Японию по поддельному паспорту.

В итоге преемником стал другой сын - Ким Чен Ын, который возглавил Северную Корею после смерти отца в декабре 2011 года.

У Ким Чен Ына и Ким Чон Нама - разные матери. Они - единокровные братья.