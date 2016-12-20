В Сети появилось новое видео убийства российского посла в Турции

 (214)
rus.DELFI.lv
вторник, 20 декабря 2016 г. 17:46
В интернете появилась новая видеозапись, снятая на фотовыставке в турецкой столице, где был убит российский посол Андрей Карлов, передает телеканал НТВ.
© AFP/Scanpix

На кадрах видно, как убийца готовится к нападению за спиной российского дипломата, выступающего с речью во время открытия выставки в Анкаре.

На записи, которая была опубликована ранее, был виден лишь момент падения раненого посла. Действий же самого стрелявшего и его подготовки к атаке та камера не захватила.

Во время речи Карлова нападавший выхватил пистолет и выстрелил ему в спину. Всего было сделано 11 выстрелов, 9 пуль попали в посла. Во время стрельбы террорист кричал "Аллах акбар", "Помните Алеппо, помните Сирию!" "Мы не оставим вас в покое", "Только смерть остановит меня", "Мы умираем под Алеппо, ты умрешь здесь!".

Убийство совершил бывший турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он был ликвидирован в перестрелке с турецкими силовиками. Не исключено, что организовать теракт помогали еще два человека. Родственников убийцы допрашивают.

22-летний Мевлют Мерт Алтынташ окончил полицейский колледж в Измире и служил в департаменте специальных сил полиции Анкары. На выставку прошел, просто предъявив охране свое полицейское удостоверение. Более того: по должности он вполне мог быть в числе тех, кто штатно охранял это мероприятие. Как утверждают турецкие СМИ, его уволили из полиции после июльского путча по подозрению в связях с заговорщиками.

20 декабря в Анкаре на месте убийства российского посла в Турции начала работу оперативно-следственная группа, прилетевшая из Москвы, сообщает РИА "Новости".

Проправительственные турецкие СМИ полагают, что за убийством Карлова стоит проживающий в США турецкий исламский проповедник Фетхулла Гюлен, стремящийся, по их мнению, дестабилизировать отношения России и Турции.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Американский генерал: Россия использует Сирию как полигон

Lieutenant General Ben Hodges
Генерал-лейтенант Бен Ходжес обвинил Россию в использовании Сирии в качестве полигона для обкатки вооружений и испытания боеприпасов в боевых условиях.

Одевает ли Британия противников на учениях в российскую форму? (1)

Одевает ли Британия противников на учениях в российскую форму?
Министерство обороны Великобритании не использует танки и военную форму российской армии для обозначения противника во время недавних учений, стало известно Русской службе Би-би-си.

Рождественская ярмарка в Берлине открылась после трагедии (1)

Berlyno Kalėdų mugė
В Берлине вновь открылась рождественская ярмарка, работа которой была приостановлена 19 декабря, когда грузовик врезался в толпу, убив 12 человек и покалечив десятки. Вокруг ярмарки теперь установлены заграждения. В знак скорби на ярмарке больше не горят яркие огни и не играет рождественская музыка.

Савченко исключили из украинской делегации в ПАСЕ (28)

Nadija Savčenko
Верховная Рада Украины проголосовала за исключение народного депутата Надежды Савченко из состава делегации парламента Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Немецкие власти выслали почти 24 000 мигрантов (19)

Немецкие власти выслали почти 24 000 мигрантов
Немецкие власти до конца ноября 2016 года выслали из страны 23 750 мигрантов. Об этом сообщает в четверг, 22 декабря, газета Die Welt со ссылкой на министерство внутренних дел. За весь 2015 год было выслано 20 888 человек.
Facebook друзья
Rambler's Top100