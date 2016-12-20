В Сети появилось новое видео убийства российского посла в Турции

В интернете появилась новая видеозапись, снятая на фотовыставке в турецкой столице, где был убит российский посол Андрей Карлов, передает телеканал НТВ.

На кадрах видно, как убийца готовится к нападению за спиной российского дипломата, выступающего с речью во время открытия выставки в Анкаре.

На записи, которая была опубликована ранее, был виден лишь момент падения раненого посла. Действий же самого стрелявшего и его подготовки к атаке та камера не захватила.

Во время речи Карлова нападавший выхватил пистолет и выстрелил ему в спину. Всего было сделано 11 выстрелов, 9 пуль попали в посла. Во время стрельбы террорист кричал "Аллах акбар", "Помните Алеппо, помните Сирию!" "Мы не оставим вас в покое", "Только смерть остановит меня", "Мы умираем под Алеппо, ты умрешь здесь!".

Убийство совершил бывший турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он был ликвидирован в перестрелке с турецкими силовиками. Не исключено, что организовать теракт помогали еще два человека. Родственников убийцы допрашивают.

22-летний Мевлют Мерт Алтынташ окончил полицейский колледж в Измире и служил в департаменте специальных сил полиции Анкары. На выставку прошел, просто предъявив охране свое полицейское удостоверение. Более того: по должности он вполне мог быть в числе тех, кто штатно охранял это мероприятие. Как утверждают турецкие СМИ, его уволили из полиции после июльского путча по подозрению в связях с заговорщиками.

20 декабря в Анкаре на месте убийства российского посла в Турции начала работу оперативно-следственная группа, прилетевшая из Москвы, сообщает РИА "Новости".

Проправительственные турецкие СМИ полагают, что за убийством Карлова стоит проживающий в США турецкий исламский проповедник Фетхулла Гюлен, стремящийся, по их мнению, дестабилизировать отношения России и Турции.