В Сербии создали граффити-портрет погибшего в Донбассе сепаратиста Гиви

Об этом сообщает пресс-служба сербской патриотической организации "Српска лига".

"Гиви недавно убит, и это граффити - знак сербской солидарности. Мы хотим привлечь внимание общественности к тому, что храбрые никогда не умирают", - заявил глава организации Александар Джурджев, которого цитирует ТАСС.

Граффити размером три на шесть метров представляет собой изображение Гиви на фоне георгиевской ленты с надписью "Храбрые живут вечно" на русском и сербском языках.

Как следует из сообщения, идею создания граффити совместно воплотили сербские патриотические объединения "Српска лига" и "СНП 1389". Ранее эти же организации создали в Белграде граффити в честь убитого в октябре прошлого года в Донецке командира батальона сепаратистов "Спарта" Арсена Павлова, известного под позывным Моторола.

Полевой командир батальона "Сомали" Гиви погиб утром 8 февраля в своем кабинете в городе Макеевке Донецкой области в результате выстрела из реактивного пехотного огнемета "Шмель".