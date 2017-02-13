В Сербии создали граффити-портрет погибшего в Донбассе сепаратиста Гиви

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NEWSru.com
понедельник, 13 февраля 2017 г. 12:53
Сербские художники создали в городе Нови-Сад огромный граффити-портрет в память о погибшем в Донецкой области Украины донецком сепаратисте Михаиле Толстых, известном под позывным Гиви, пишет newsru.com
© Youtube

Об этом сообщает пресс-служба сербской патриотической организации "Српска лига".

"Гиви недавно убит, и это граффити - знак сербской солидарности. Мы хотим привлечь внимание общественности к тому, что храбрые никогда не умирают", - заявил глава организации Александар Джурджев, которого цитирует ТАСС.

Граффити размером три на шесть метров представляет собой изображение Гиви на фоне георгиевской ленты с надписью "Храбрые живут вечно" на русском и сербском языках.

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Как следует из сообщения, идею создания граффити совместно воплотили сербские патриотические объединения "Српска лига" и "СНП 1389". Ранее эти же организации создали в Белграде граффити в честь убитого в октябре прошлого года в Донецке командира батальона сепаратистов "Спарта" Арсена Павлова, известного под позывным Моторола.

Полевой командир батальона "Сомали" Гиви погиб утром 8 февраля в своем кабинете в городе Макеевке Донецкой области в результате выстрела из реактивного пехотного огнемета "Шмель".

NEWSru.com
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