В Сенате США предложили ужесточить санкции против России

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Deutsche Welle
четверг, 1 июня 2017 г. 09:45
Лидеры комитета Сената США по делам банков, жилищного строительства и городского развития предложили ужесточить санкции против России из-за ее действий на Украине, в Сирии, а также в киберпространстве.
© Shutterstock nuotr.

Председатель комитета - республиканец Майк Крапо и сенатор-демократ Шеррод Браун заявили, что их законопроект предусматривает новые широкие санкции против таких секторов российской экономики, как горнодобывающая промышленность, металлургия и железнодорожный транспорт, сообщило в среду, 31 мая, агентство Bloomberg.

Этот документ законодательно закрепит и усилит уже существующие санкции против РФ, введенные на основании указов президента США против проектов в сфере энергетики и долгового финансирования в ключевых секторах российской экономики, отмечается в подготовленном сенаторами пресс-релизе.

"Непокорная держава"

"Несмотря на уже действующие санкции, Россия остается враждебной, непокорной державой, которая развертывает свои войска, занимается кибернетическим информационным шпионажем и использует экономические рычаги, чтобы причинить ущерб США и вбить клин между США и их союзниками", - цитирует Bloomberg текст пресс-релиза, который будет обнародован позже.

В документе также констатируется "значительная заинтересованность Конгресса в том, чтобы санкции в отношении России были эффективными и пропорционально наращивались в свете продолжающихся российских нарушений в этих сферах".

Как отмечает Bloomberg, данный законопроект свидетельствует о том, что некоторые члены Конгресса намерены сорвать попытки администрации президента США Дональда Трампа рассмотреть возможности улучшения отношений с Москвой.

Deutsche Welle
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