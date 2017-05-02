В Сенате США отложено голосование по санкциям против России

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Deutsche Welle
вторник, 2 мая 2017 г. 14:05
Комитет Сената США по международным делам отложил на неопределенный срок голосование по законопроекту о введении санкций против России за ее предполагаемое вмешательство на Украине, в Сирии и в кампанию по президентским выборам в США в 2016 году.
© DELFI / Domantas Pipas

Председатель комитета - республиканец Боб Коркер в понедельник, 1 мая, заявил, что Сенат, прежде чем ставить этот документ на голосование, хочет дождаться результатов расследования, которое в настоящее время проводит сенатский комитет по делам разведки.

"У нас ведь проводятся детальные слушания и расследование. Разве не разумно сначала дождаться фактов, сделать их достоянием гласности, а затем принять соответствующие меры? Я полагаю, что разумно", - сказал Коркер.

Законопроект о санкциях, узаконивающий штрафные меры против России, уже действующие на основании президентского указа с 2014 года, а также вводящий новые, направленные против любых лиц, причастных к предполагаемым российским кибератакам, пользуется поддержкой влиятельных демократов и республиканцев. Он, однако, не вызывает энтузиазма у председателя сенатского комитета Боба Коркера, который ранее настаивал на переработке этого документа, прежде чем ставить его на голосование, пишет газета The Washington Post.

Пока неясно, когда именно сенатский комитет по делам разведки завершит расследование обвинений в адрес России. Демократы в последнее время критиковали этот комитет за то, что расследование предполагаемого вмешательства Кремля в дела США не продвигается, по их мнению, достаточно быстро.

Deutsche Welle
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