В Сенате США договорились об ужесточении санкций против России

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Deutsche Welle
вторник, 13 июня 2017 г. 10:04
Республиканцы и демократы в Сенате США готовы одобрить новый пакет санкций против России. Голосование по новым штрафным мерам состоится предположительно уже 14 июля.
© DELFI / Domantas Pipas

Республиканцы и демократы в Сенате США поздно вечером во вторник, 12 июля, договорились о принятии нового пакета санкций против России, чтобы наказать ее за предполагаемое вмешательство в кампанию по выборам американского президента. Влиятельные сенаторы из двух комитетов - по делам банков и иностранным делам - объявили, что новые штрафные меры против России будут включены в законопроект о санкциях против Ирана, чтобы ускорить процесс их принятия.

"Поправки к ныне обсуждаемому законопроекту о санкциях против Ирана предусматривают сохранение и существенное расширение санкций против правительства России в ответ на нарушение территориальной целостности Украины и Крыма, наглые кибератаки и вмешательство в выборы и продолжающуюся агрессию в Сирии", - заявили сенаторы.

Новые санкции против ключевых элементов экономики РФ

Новые санкции предполагается ввести против коррумпированных российских представителей и лиц, причастных к нарушениям прав человека, поставкам оружия правительству президента Сирии Башара Асада и кибератакам "от имени российского правительства".

Предусмотрено также введение новых санкций против ключевых элементов российской экономики - горнодобывающей промышленности, металлургии, судостроения и железных дорог.

При этом в документ внесены положения, которые не позволят президенту отменить или смягчить санкции против России без согласования с Конгрессом.

Согласование с Конгрессом

"Придавая существующим санкциям силу закона и настаивая на участии Конгресса при принятии любого решения об их ослаблении или отмене, мы гарантируем, что Соединенные Штаты будут продолжать наказывать президента Путина за его безрассудные и дестабилизирующие действия. Эти дополнительные санкции также пошлют мощный сигнал от обеих партий России и любой другой стране о том, что они будут наказаны, если попытаются вмешиваться в наши выборы", - заявил сенатор-демократ Чак Шумер.

Голосование по новому пакету санкций против России состоится предположительно уже в среду, 14 июня. Ожидается, что законопроект получит мощную поддержку от представителей обеих партий в Сенате.

Deutsche Welle
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