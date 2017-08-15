В СДПГ обескуражены выдвижением Шрёдера на пост в "Роснефти"

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Deutsche Welle
вторник, 15 августа 2017 г. 08:42
Однопартийцы из СДПГ обвиняют Шрёдера в отсутствии чувствительности и заверяют, что Шульц не стремится к подобной карьере. Пресс-секретарь Меркель отказался высказываться на тему Шрёдера и РФ.
Gerhard Schroder
© Scanpix

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в понедельник, 14 августа, отказался комментировать известие о выдвижении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в состав совета директоров "Роснефти". "Я не буду выражать свое мнение по поводу профессионального будущего экс-канцлера", - заявил Зайберт в ответ на запрос DW. По мнению обозревателей, новость о номинации Шредера пойдет на пользу главе Христианско-демократического союза (ХДС) Ангеле Меркель (Angela Merkel) в ее предвыборной борьбе с кандидатом от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартином Шульцем.

По данным DW, социал-демократы были "обескуражены и даже шокированы" известием о возможном назначении Шрёдера топ-менеджером в российском концерне. В то же время глава фракции СДПГ в бундестаге Хубертус Хайль (Hubertus Heil) подчеркнул, что это - личное решение экс-канцлера. "Не знаю, примет ли он это предложение, но он никому не позволит диктовать, что ему следует делать, - сказал Хайль. - Зато мне известно, что Мартин Шульц не стремится занять никакую должность в частном бизнесе по окончании срока в должности федерального канцлера".

Возмущение за закрытыми дверями

Другие товарищи Герхарда Шрёдера по партии неохотно высказываются на эту тему, хотя за закрытыми дверями говорят об отсутствии у него "чувствительности". По их мнению, новость о выдвижении Шрёдера в совет директоров "Роснефти" усложнила и без того непростую ситуацию как для претендующего на пост главы правительства Мартина Шульца, так и для всей партии в целом в преддверии выборов в бундестаг 24 сентября. Кроме того, членов СДПГ раздражает то, что Шрёдер ищет дополнительные источники дохода, несмотря на щедрое жалование, полагающееся ему как бывшему канцлеру ФРГ.

11 августа стало известно, что правительство РФ выдвинуло Шрёдера в совет директоров "Роснефти", что вызвало критику со стороны немецких политиков и правозащитников. Кандидатуру экс-канцлера ФРГ на пост одного из независимых директоров компании должны утвердить в конце сентября. По оценкам СМИ, бывший глава СДПГ сможет зарабатывать на этом посту более 550 тысяч долларов в год.

Из канцлеров - в топ-менеджеры

Герхард Шрёдер возглавлял "красно-зеленую" правительственную коалицию в Германии с 1998 по 2005 годы. Уйдя в 2005 году, после досрочных выборов в бундестаг, с поста канцлера, он возглавил наблюдательный совет, а затем - и комитет акционеров компании Nord Stream AG, оператора газопровода "Северный поток".

То, что после ухода с поста главы правительства Шрёдер перешел работать в российский концерн, раскритиковали и политики, и СМИ, напомнив, что Шрёдер, будучи канцлером, активно поддерживал идею строительства российского газопровода по дну Балтийского моря, а о президенте РФ Владимире Путине отзывался как о "демократе чистой воды".

Кроме того, в 2016 году Герхард Шрёдер возглавил компанию Nord Stream 2, занимающуюся строительством новых ниток этого газопровода.

Deutsche Welle
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