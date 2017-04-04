В СБУ выразили готовность помочь в расследовании теракта в Петербурге

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Телеканал "Дождь"
вторник, 4 апреля 2017 г. 11:40
Служба безопасности Украины готова помочь России с расследованием теракта в метро Санкт-Петербурга.
Teroro aktas Sankt Peterburge
© AFP / Scanpix

Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит, передает телеканал «112 Украина».

«Все государства, которые имеют опыт борьбы с терроризмом, откликнутся на любые заявления. Если нужно будет, мы тоже можем помочь, как и другие государства, которые уже сделали заявления», — сказал он.

Тандит также выразил соболезнования погибшим и пострадавшим в результате теракта.

Взрыв в петербургском метро произошел в понедельник, 3 апреля, на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» — «Технологический институт». В результате теракта погибли 11 человек, более 50 получили ранения.

Телеканал "Дождь"
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