В Samsung назвали причины возгорания смартфонов Galaxy Note 7

Южнокорейская компания Samsung обнародовала в понедельник, 23 января, итоги расследования случаев возгорания смартфонов Galaxy Note 7. Специалисты выявили две причины перегрева аккумуляторов.

Расследование показало, что батареи, изготовленные дочерней компанией производителя электроники Samsung SDI, были неудачно спроектированы. В районе закругленного угла аккумулятора соприкасались электроды, вызывавшие замыкание.

Еще одна партия Galaxy Note 7 была оснащена аккумуляторами гонконгской фирмы Amperex Technology. В них, как установили эксперты, была ненадлежащая изоляционная прокладка, что тоже приводило к соприкосновению электродов.

Для предотвращения подобных инцидентов компания Samsung ввела восьмиуровневую проверку безопасности устройств и сформировала группу независимых наблюдателей за качеством аккумуляторных батарей, сообщается на сайте компании.

Продажи Samsung Galaxy Note 7 начались в августе 2016 года. Однако уже 2 сентября концерн был вынужден отозвать 2,5 млн проданных смартфонов из-за многочисленных сообщений об их перегреве и возгорании. В октябре было решено прекратить производство этой модели.