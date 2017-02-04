В Румынии сотни тысяч протестуют против ослабления антикоррупционных законов

 (2)
Deutsche Welle
суббота, 4 февраля 2017 г. 10:19
Около 250 тысяч жителей Румынии по всей стране вышли на акции протеста против правительственного декрета об амнистии. Демонстрации продолжаются четвертый день подряд.
© AFP

В ряде румынских городов в ночь на субботу, 4 февраля, прошли массовые демонстрации против правительственных постановлений об амнистии и декриминализации должностных преступлений. В акциях протеста приняли участие около 250 тысяч человек, передает агентство AFP.

Самая крупная демонстрация прошла в Бухаресте, на ней присутствовали около 100 тысяч человек. Протестные акции длятся уже четвертый день подряд, начиная с вечера принятия спорных поправок в Уголовный кодекс.

31 января правительство Румынии утвердило декрет об амнистии и декриминализации некоторых коррупционных преступлений. Согласно постановлению, против коррумпированных чиновников, которые нанесли ущерб государству на сумму менее 44 тысяч евро, не должны открываться уголовные дела. Румынские власти также намерены амнистировать заключенных, осужденных на срок до 5 лет. Критики принятых поправок считают, что новые послабления сделаны в угоду политикам.

1 февраля Еврокомиссия (ЕК) раскритиковала действия румынского правительства. "Борьбу с коррупцией необходимо усиливать, а не прекращать", - сказано в совместном заявлении председателя ЕК Жан-Клода Юнкера и его заместителя Франца Тиммерманса. ЕК наблюдает за последними событиями в Румынии "с большой обеспокоенностью", говорится в документе.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

В Белом доме обеспокоились утечками подробностей телефонных переговоров Трампа (7)

В Белом доме обеспокоились утечками подробностей телефонных переговоров Трампа
Белый дом будет расследовать обстоятельства утечек подробностей некоторых телефонных разговоров президента США Дональда Трампа. Об этом, как передает ТАСС, в пятницу сообщил пресс-секретарь американского лидера Шон Спайсер в интервью телеканалу Fox News.

Глава Пентагона назвал Иран главным спонсором терроризма (6)

Pentagonas
США считают Иран основным спонсором мирового терроризма, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис на пресс-конференции в Токио по итогам встречи с японской коллегой Томоми Инадой. Резкие заявления Мэттиса прозвучали после объявления о новых санкциях в отношении Ирана - первого негативного решения в этой сфере с момента заключения ядерной сделки летом 2015 года, что стало одним из главных внешнеполитических достижений предыдущей администрации и международного сообщества.

В Луганске взорвали автомобиль, погиб начальник управления милиции (19)

В Луганске взорвали автомобиль, погиб начальник управления милиции
В контролируемом сепаратистами Луганске на востоке Украины утром в субботу взорван автомобиль: в числе жертв взрыва начальник управления народной милиции, сообщили в ЛНР. Там в теракте обвиняют украинских диверсантов, которым обещают "справедливое возмездие".

В Румынии сотни тысяч протестуют против ослабления антикоррупционных законов (2)

В Румынии сотни тысяч протестуют против ослабления антикоррупционных законов
Около 250 тысяч жителей Румынии по всей стране вышли на акции протеста против правительственного декрета об амнистии. Демонстрации продолжаются четвертый день подряд.

Минюст США опротестует решение судьи по миграционному указу Трампа (1)

JAV teisėjo sprendimu laikinai pristabdyta imigrantų deportacija
Минюст США в ближайшее время оспорит решение федерального судьи в Сиэтле (штат Вашингтон), который приостановил действие миграционного указа президента США Дональда Трампа.
Facebook друзья
Rambler's Top100