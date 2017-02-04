В Румынии сотни тысяч протестуют против ослабления антикоррупционных законов

Около 250 тысяч жителей Румынии по всей стране вышли на акции протеста против правительственного декрета об амнистии. Демонстрации продолжаются четвертый день подряд.

В ряде румынских городов в ночь на субботу, 4 февраля, прошли массовые демонстрации против правительственных постановлений об амнистии и декриминализации должностных преступлений. В акциях протеста приняли участие около 250 тысяч человек, передает агентство AFP.

Самая крупная демонстрация прошла в Бухаресте, на ней присутствовали около 100 тысяч человек. Протестные акции длятся уже четвертый день подряд, начиная с вечера принятия спорных поправок в Уголовный кодекс.

31 января правительство Румынии утвердило декрет об амнистии и декриминализации некоторых коррупционных преступлений. Согласно постановлению, против коррумпированных чиновников, которые нанесли ущерб государству на сумму менее 44 тысяч евро, не должны открываться уголовные дела. Румынские власти также намерены амнистировать заключенных, осужденных на срок до 5 лет. Критики принятых поправок считают, что новые послабления сделаны в угоду политикам.

1 февраля Еврокомиссия (ЕК) раскритиковала действия румынского правительства. "Борьбу с коррупцией необходимо усиливать, а не прекращать", - сказано в совместном заявлении председателя ЕК Жан-Клода Юнкера и его заместителя Франца Тиммерманса. ЕК наблюдает за последними событиями в Румынии "с большой обеспокоенностью", говорится в документе.