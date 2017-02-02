В Румынии протесты против коррупции собрали 230 000 человек

Более 230 тысяч граждан Румынии вышли на акции протеста против решения правительства освободить от уголовной ответственности чиновников за коррупцию с ущербом менее 200 тысяч леев (47,5 тысячи долларов).

Также власти планируют провести амнистию осужденных, которые приговорены к срокам менее пяти лет.

В Бухаресте число протестующих вечером 2 февраля составляло 130-150 тыс. человек, сообщает Рейтер. Еще 100-150 тыс. человек протестовали в других городах страны.

В столице протесты закончились мирно. Однако после того, как вечером люди ушли с площади в центре города, туда пришли около 300 футбольных фанатов и начали бросать в полицейских камни и файеры.

В ответ полиция применила слезоточивый газ. По данным властей, двое протестующих и двое полицейских получили легкие ранения.

Власти Румынии объясняют, что смягчение наказания для коррупционеров и амнистия осужденых с небольшими сроками помогут справиться с переполненностью тюрем. Противники изменений считают, что среди помилованных могут оказаться влиятельные политики, осужденные за коррупцию.

Среди амнистированных могут оказаться председатель Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня, осужденный за подтасовку голосов на выборах, а также медиамагнат Дан Войкулеску, получивший 10 лет за отмывание денег.