В Румынии протесты против коррупции собрали 230 000 человек

Также власти планируют провести амнистию осужденных, которые приговорены к срокам менее пяти лет.
В Бухаресте число протестующих вечером 2 февраля составляло 130-150 тыс. человек, сообщает Рейтер. Еще 100-150 тыс. человек протестовали в других городах страны.
В столице протесты закончились мирно. Однако после того, как вечером люди ушли с площади в центре города, туда пришли около 300 футбольных фанатов и начали бросать в полицейских камни и файеры.
В ответ полиция применила слезоточивый газ. По данным властей, двое протестующих и двое полицейских получили легкие ранения.
Власти Румынии объясняют, что смягчение наказания для коррупционеров и амнистия осужденых с небольшими сроками помогут справиться с переполненностью тюрем. Противники изменений считают, что среди помилованных могут оказаться влиятельные политики, осужденные за коррупцию.
Среди амнистированных могут оказаться председатель Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня, осужденный за подтасовку голосов на выборах, а также медиамагнат Дан Войкулеску, получивший 10 лет за отмывание денег.