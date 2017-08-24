В Роттердаме из-за террористической угрозы отменили концерт

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NEWSru.com
четверг, 24 августа 2017 г. 07:49
Правоохранительные органы Нидерландов в экстренном порядке отменили концерт американской рок-группы Allah-Lahs в Роттердаме. Официально причина такого решения не сообщается. Однако, по предварительной информации, речь может идти об угрозе теракта, передает телеканал NOS.
© AP / Scanpix

Концертный зал, где должна была выступать группа, рассчитан на тысячу человек. Журналисты отмечают, что в настоящее время на месте проведения мероприятия работают сотрудники правоохранительных органов в бронежилетах.

В полиции королевства пояснили, что концерт был отменен после получения "информации о потенциальной террористической угрозе". Никаких других деталей в правоохранительных органах не предоставили.

По информации агентства Reuters, полиция Нидерландов получила наводку об угрозе от своих испанских коллег. Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб в ходе пресс-конференции заявил, что рядом с концертным залом был обнаружен автомобиль с испанскими номерами. Внутри него находились емкости с неустановленным газом. Водитель уже задержан.

NEWSru.com
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