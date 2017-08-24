В Роттердаме из-за террористической угрозы отменили концерт

Правоохранительные органы Нидерландов в экстренном порядке отменили концерт американской рок-группы Allah-Lahs в Роттердаме. Официально причина такого решения не сообщается. Однако, по предварительной информации, речь может идти об угрозе теракта, передает телеканал NOS.

Концертный зал, где должна была выступать группа, рассчитан на тысячу человек. Журналисты отмечают, что в настоящее время на месте проведения мероприятия работают сотрудники правоохранительных органов в бронежилетах.

В полиции королевства пояснили, что концерт был отменен после получения "информации о потенциальной террористической угрозе". Никаких других деталей в правоохранительных органах не предоставили.

По информации агентства Reuters, полиция Нидерландов получила наводку об угрозе от своих испанских коллег. Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб в ходе пресс-конференции заявил, что рядом с концертным залом был обнаружен автомобиль с испанскими номерами. Внутри него находились емкости с неустановленным газом. Водитель уже задержан.