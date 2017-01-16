В России возбудили первое дело по статье о недоносительстве

Следователи в Чечне возбудили первое уголовное дело по статье "несообщение о преступлении" из так называемого "пакета Яровой".

Дело возбуждено в оношении Асхаба Хизриева, который не сообщил о планах знакомого уехать на войну в Сирию, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру республики.

"По версии следствия, Хизриев, обладая достоверной информацией о приготовлении Фарида Сафина к участию в деятельности террористической организации в Сирии, не сообщил об этом в правоохранительные органы", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее об уголовном деле сообщало издание "Кавказский узел" со ссылкой на неназванного следователя.

Сообщается, что позже Сафин был задержан полицейскими при попытке уехать в Сирию. Хизриеву грозит до года лишения свободы.

"Антитеррористический пакет" законопроектов, предусматривающий введение статьи о недоносительстве, был принят летом прошлого года.

По мнению авторов, он необходим для "установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности". Закон ужесточает наказание за экстремизм, а также с 2018 года усиливает контроль за онлайн-активностью граждан.

Правозащитники считают, что законы нарушают базовые принципы конституции России, например о неприкосновенности к частной жизни. Телекоммуникационные компании сообщили о серьезном росте издержек и стоимости услуг связи и интернета в России в связи с принятием закона.

В августе прошлого года петиция за отмену пакета антитеррористических законов набрала на сайте Российской общественной инициативы (РОИ) необходимые для ее рассмотрения экспертной группой 100 тысяч голосов.

Петиция до сих пор не была расмотрена, и Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального в понедельник обратился в суд с жалобой на бездействие министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.