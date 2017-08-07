В Ригу прибыли военные корабли Китайской Народной республики

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rus.DELFI.lv
понедельник, 7 августа 2017 г. 18:40
В понедельник, 7 августа, вице-мэр Риги Андрис Америкс встретился с заместителем командующего Флотом Южного моря Китайской Народной республики адмиралом Ю Манджиянгом.
Kinijos karo laivai Baltijos jūroje
© Sputnik / Scanpix

Как сообщили Delfi в столичной мэрии, это первый случай после восстановления независимости Латвии, когда в Ригу по приглашению министра обороны Латвии прибыли военные кораблик флота КНР.

"У меня было много встреч с делегациями политиков и бизнесменов из Китая, но военные в Рижскую думу прибыли впервые. Это лишь подтверждает крепкие связи между Латвией и Китаем и высокий уровень доверия между сторонами", — сказал Америкс.

Военные корабли флота КНР находятся в Риге с 5 по 8 августа.

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