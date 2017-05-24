В Риге открывается пивной фестиваль Latviabeerfest 2017

24 мая в Риге открывается фестиваль пива Latviabeerfest 2017. Главная бочка фестиваля будет открыта в Верманском парке.

В этом году фестиваль пройдет с 24 по 28 мая. Посетителям будут предложены дегустации пива, закуски, а также культурная программа. На большую сцену выйдут известные латвийские музыканты и певцы, а также немецкий мужской хор, который будет исполнять традиционные "пивные" песни.

Latviabeerfest - крупнейший в Балтии фестиваль пива, который проходит в центре Риги уже в седьмой раз. Свою продукцию представят пивовары из Латвии, Литвы, России, Великобритании, Бельгии и США.

В отличие от предыдущих фестивалей на нынешнем значительно вырастет число участников из-за рубежа. Впервые на территории фестиваля будет разбит "Сад бельгийского пива". Всего здесь можно будет попробовать более 150 стилей бельгийского пива.