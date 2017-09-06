В Риге на учения соберутся офицеры НАТО

Цель учений — совершенствование способностей офицеров высшего уровня и командиров планировать объединенные операции и руководить ими. В качестве основания для учений будет использоваться директива планирования всеобъемлющих операций — один из главных документов планирования объединенных операций НАТО.
Steadfast Pyramid 2017 — первая часть учений, проводимых Верховным главнокомандованием сил союзников в Европе и Высшим главнокомандованием сил союзников по вопросам трансформации НАТО, она продлится до 15 сентября, а вторая часть — Steadfast Pinnacle 2017, посвященная в основном роли командиров на операционном уровне, будет проводиться 17-22 сентября.
Учения Steadfast Pyramid и Steadfast Pinnacle в Латвии проводятся с 2011 года. По соглашению с Высшим главнокомандованием по вопросам трансформации НАТО эти учения будут проводиться в Латвии до 2018 года.
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