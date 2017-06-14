В результате стрельбы под Вашингтоном ранен конгрессмен

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bbcrussian.com
среда, 14 июня 2017 г. 15:47
Конгрессмен-республиканец Стив Скелиз ранен в результате стрельбы в городе Александрия, в штате Вирджиния.
© AFP / Scanpix

О точном числе пострадавших не сообщается. По данным полиции, подозреваемый в нападении задержан.

Fox News со ссылкой на сенатора Майка Ли сообщает, что Скелиз получил ранение в бедро из огнестрельного оружия, также ранены несколько помощников конгрессмена.

Как рассказали очевидцы, стрельба началась, когда конгрессмены играли в бейсбол.

На место происшествия прибыло большое число полицейских.

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