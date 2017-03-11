В результате двух терактов в Дамаске погибли 44 человека

Один из взрывов произошел рядом с ехавшим автобусом, второй устроил террорист-смертник неподалеку от кладбища, являющегося местом паломничества шиитов.

В результате двух мощных взрывов в центре Дамаска погибли несколько десятков человек. Базирующаяся в Лондоне правозащитная организация Сирийский наблюдательный совет по правам человека в субботу, 11 марта, сообщила о 44 жертвах и десятках пострадавших.

По данным агентства dpa, ссылающегося на источники в сирийской столице, теракты были направлены на автобусы с туристами из Ирана, которые намеревались посетить шиитские святыни. Один из взрывов произошел в то время, когда автобус проезжал мимо бомбы, размещенной на обочине дороги. Другой взрыв устроил террорист-смертник в районе Баб ас-Сагир, где расположено кладбище, являющееся местом паломничества шиитов со всего мира.