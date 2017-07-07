В расписании Трампа на встречу с Путиным отвели полчаса

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NEWSru.com
пятница, 7 июля 2017 г. 07:31
В расписании президента США Дональда Трампа на встречу с президентом России Владимиром Путиным отведено 35 минут. Об этом свидетельствует расписание главы Белого дома в первый день саммита G20 в Гамбурге, опубликованное на сайте американской администрации. Как и сообщали ранее СМИ, встреча должна начаться в 15:45 по местному времени (16:45 по Москве).
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas
© DELFI montažas / Scanpix

Первая встреча президентов России и США пройдет 7 июля в рамках саммита G20 в Hamburg Messe - выставочном центре Гамбурга. До встречи с Путиным Трамп проведет переговоры с президентом Мексики, а также примет участие в рабочих мероприятиях саммита. После диалога с президентом России Трамп должен направиться в свой отель в Гамбурге, а затем с 6 вечера будет участвовать в вечерних мероприятиях саммита в Эльбской филармонии.

У Путина в 17:00 по местному времени (18:00 по Москве) намечена встреча с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Как отмечает "Газета.ру", в расписании также указано, что у Трампа с Путиным состоится "расширенная встреча", то есть не беседа один на один. В документе не указано, кто еще будет сопровождать президентов.

Издание Axios со ссылкой на американские источники, впрочем, утверждает, что формально расширенная встреча будет очень узкой: к Трампу и Путину в переговорной присоединятся лишь четыре человека. Это главы дипломатии Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон, а также пара переводчиков.

Эксперты предполагают, что от первой двусторонней встречи Трампа и Путина будет зависеть то, как станут развиваться дальнейшие отношения двух сверхдержав. Американская пресса отмечает, что итоги встречи могут иметь значительные последствия для всего мира. При этом многие вопросы, касающиеся мероприятия, остаются загадкой. Повестки дня до сих пор нет, и это тревожит наблюдателей.

Ожидается, что речь обязательно пойдет о Сирии. Как сообщил накануне госсекретарь США Рекс Тиллерсон, США могут поддержать создание бесполетных зон в САР при согласии на это Москвы.

Другой возможной темой переговоров могут стать дипломатические дачи в Вашингтоне и Нью-Йорке, доступ России к которым был заблокирован в рамках санкций, введенных предыдущей администрацией США во главе с Бараком Обамой в декабре прошлого года. Такое решение было принято в Белом доме в ответ на якобы имевшее место вмешательство РФ в американские президентские выборы.

Сам вопрос вмешательства России в выборы в США, вероятно, подниматься не будет. Об этом телеканалу CNN сообщил ряд источников в президентской администрации.

NEWSru.com
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Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas
В расписании президента США Дональда Трампа на встречу с президентом России Владимиром Путиным отведено 35 минут. Об этом свидетельствует расписание главы Белого дома в первый день саммита G20 в Гамбурге, опубликованное на сайте американской администрации. Как и сообщали ранее СМИ, встреча должна начаться в 15:45 по местному времени (16:45 по Москве).

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