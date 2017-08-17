В пятницу вечером вертолеты США низко пролетят над Латвией

Кроме того, военные вертолеты США и Латвии в течение трех дней, с 18 по 20 августа, будут совершать тренировочные полеты из Лиелварде в Добеле, Скрунду и Лиепаю в темное время суток.

В Минобороны подчеркивают, что полеты на низкой высоте совершаются в рамках нормативных актов Латвии, и создаваемый вертолетами шум является кратковременным и не причинит ущерба людям.

Такие полеты производятся на высоте не ниже 15 метров над объектами и на расстоянии не менее 50 метров от потенциально опасных объектов.