В пятницу вечером вертолеты США низко пролетят над Латвией

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rus.DELFI.lv
четверг, 17 августа 2017 г. 07:44
В пятницу 18 августа с 16 до 18 часов военные вертолеты США в Латвии совершат полет на низкой высоте от Лиелварде до Добеле и обратно, сообщили в Министерстве обороны.
© Reuters/Scanpix

Кроме того, военные вертолеты США и Латвии в течение трех дней, с 18 по 20 августа, будут совершать тренировочные полеты из Лиелварде в Добеле, Скрунду и Лиепаю в темное время суток.

В Минобороны подчеркивают, что полеты на низкой высоте совершаются в рамках нормативных актов Латвии, и создаваемый вертолетами шум является кратковременным и не причинит ущерба людям.

Такие полеты производятся на высоте не ниже 15 метров над объектами и на расстоянии не менее 50 метров от потенциально опасных объектов.

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