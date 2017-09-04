«Оно фактически раскрыто и, как только это позволят интересы следствия, результаты будут открыты общественности. Могу лишь сказать, что по этому убийству почти поставлена жирная точка. Ключевые моменты уже известны следствию», — сообщил замгенпрокурора.
23 марта в центре Киева был убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Позже МВД Украины сообщило, что нападавшим был Павел Паршов. Он умер в реанимации от полученных ран после перестрелки с охранником Вороненкова.
По версии полиции, убийство является заказным. Дело о его убийстве ведут в России и на Украине. Имена подозреваемых по делу об убийстве экс-депутата пока не назывались.
По мнению вдовы Вороненкова Мария Максаковой, убийство ее мужа заказали российские криминальные авторитеты, которым покровительствует ФСБ. Она считает, что заказчики могут быть связаны с бандой обнальщиков из Днепропетровска, в которую входили двое из трех предполагаемых исполнителей убийства
В 2014 года Вороненков был лишен депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по рейдерскому захвату одного из зданий в центре Москвы. Вороненков с семьей уехал на Украину в октябре 2016 года.
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