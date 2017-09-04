Убийство бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве фактически раскрыто, заявил изданию Insider заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.
Denisas Voronenkovas
© Vida Press

«Оно фактически раскрыто и, как только это позволят интересы следствия, результаты будут открыты общественности. Могу лишь сказать, что по этому убийству почти поставлена жирная точка. Ключевые моменты уже известны следствию», — сообщил замгенпрокурора.

23 марта в центре Киева был убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Позже МВД Украины сообщило, что нападавшим был Павел Паршов. Он умер в реанимации от полученных ран после перестрелки с охранником Вороненкова.

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По версии полиции, убийство является заказным. Дело о его убийстве ведут в России и на Украине. Имена подозреваемых по делу об убийстве экс-депутата пока не назывались.

По мнению вдовы Вороненкова Мария Максаковой, убийство ее мужа заказали российские криминальные авторитеты, которым покровительствует ФСБ. Она считает, что заказчики могут быть связаны с бандой обнальщиков из Днепропетровска, в которую входили двое из трех предполагаемых исполнителей убийства

В 2014 года Вороненков был лишен депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по рейдерскому захвату одного из зданий в центре Москвы. Вороненков с семьей уехал на Украину в октябре 2016 года.

Телеканал "Дождь"
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