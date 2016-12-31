В Праге обезвредили угрожавшего взорвать самолет поляка

"Это не похоже на попытку совершить террористический акт. Ситуация находится под контролем", — написал Хованец в твиттере.

Отмечается, что после поступления угрозы судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Праги, после чего преступник был задержан полицией.

Все пассажиры, преимущественно граждане Польши, были успешно эвакуированы из самолета и расселены по гостиницам.