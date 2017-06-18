В Португалии объявлен трехдневный траур по жертвам лесного пожара в центре страны, который, по данным на воскресенье, унес жизни минимум 62 человек. Причиной стихийного бедствия называют молнию. На борьбу с огнем брошены все силы, но в Португалии уже не хватает техники. Страны Евросоюза срочно посылают туда пожарные самолеты.

Как передает ТАСС, общенациональный траур продлится до вторника. Число жертв днем в воскресенье перешагнуло отметку в 60 - это делает нынешний пожар крупнейшим подобным бедствием за многие десятки лет. Еще более 50 людей пострадали, среди них много пожарных.

По данным СМИ, около половины погибших задохнулись или горели в собственных автомобилях, будучи заблокированными на трассах или пытаясь пробиться через стену огня.

Пожар, который начался в субботу днем в районе населенного пункта Педроган-Гранди, до сих пор не удалось взять под контроль. В борьбе со стихией задействованы около тысячи пожарных, к ним присоединились военные. Тушение осложняют высокая температура воздуха, установившаяся в стране, и ветер. Накануне сильный ветер привел к мгновенному распространению огня, который стеной отрезал многие населенные пункты в гористой местности. В воскресенье активными остаются четыре очага возгорания, передает РИА "Новости". Всего же в Португалии 10 очагов лесных пожаров, на борьбу с которыми брошены около 1,5 тысячи человек.

Премьер-министр Антониу Кошта заявил в воскресенье утром журналистам: "К сожалению, речь идет о самой крупной трагедии за последние годы, связанной с лесными пожарами".

Соболезнования Португалии в связи с трагедией выразили многие политики, в том числе председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Испании Мариано Рахой, король Испании Фелипе VI, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Индии Нарендра Моди и другие. Папа Римский во время воскресной мессы молился о жертвах в Португалии.

В последний раз подобная по масштабам трагедия произошла в 1966 году. Тогда из-за пожара в окрестностях Лиссабона погибли 25 военнослужащих.