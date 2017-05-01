В Польше задержали австрийца, подозреваемого в убийстве безоружных пленных в Донбассе

Как отмечается в сообщении, прокуратура австрийского города Винер Нойштадт (федеральная земля Нижняя Австрия) ведет в отношении задержанного австрийца расследование по делу о "военном преступлении против нескольких лиц" во время украинского конфликта. Ему заочно предъявлены обвинения в связи с "убийством сдавшихся солдат противника и гражданских лиц во время боевых действий на территории аэропорта Донецка", цитирует ТАСС.
Ранее австрийская юстиция выписала европейский ордер на его арест. Мужчину задержали в польском приграничном поселке Дорогуск при попытке в очередной раз отправиться на Украину.
Как скоро решится вопрос с экстрадицией, неясно. Отмечается, что в отношении задержанного также заведено второе дело по статье о незаконном обороте наркотических средств.