В Польше задержали австрийца, подозреваемого в убийстве безоружных пленных в Донбассе

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NEWSru.com
понедельник, 1 мая 2017 г. 08:38
В Польше по запросу австрийских спецслужб задержан 25-летний гражданин Австрии, которого подозревают в убийстве безоружных пленных во время боев в Донбассе, где он воевал на стороне ВСУ. Информацию об этом агентству APA подтвердили в МВД Австрии.
policja.pl nuotr.
© Policijos nuotr.

Как отмечается в сообщении, прокуратура австрийского города Винер Нойштадт (федеральная земля Нижняя Австрия) ведет в отношении задержанного австрийца расследование по делу о "военном преступлении против нескольких лиц" во время украинского конфликта. Ему заочно предъявлены обвинения в связи с "убийством сдавшихся солдат противника и гражданских лиц во время боевых действий на территории аэропорта Донецка", цитирует ТАСС.

Ранее австрийская юстиция выписала европейский ордер на его арест. Мужчину задержали в польском приграничном поселке Дорогуск при попытке в очередной раз отправиться на Украину.

Как скоро решится вопрос с экстрадицией, неясно. Отмечается, что в отношении задержанного также заведено второе дело по статье о незаконном обороте наркотических средств.

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