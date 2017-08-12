В Польше вступил в силу ряд спорных положений судебной реформы

Новый закон наделяет министра юстиции Польши правом без согласования с представителями юридического сообщества назначать и увольнять председателей судов.

В Польше в субботу, 12 августа, вступил в силу ряд положений судебной реформы, претворяемой в жизнь по инициативе правящей консервативной партии "Закон и справедливость". В соответствии с нововведением министр юстиции страны Збигнев Зёбро наделяется правом самостоятельно и без согласования с представителями юридического сообщества назначать и увольнять председателей судов.

Критики нового закона предупреждают, что он может привести к выдвижению на эти посты проправительственных кандидатов.

Давление на власти

Преобразования встретили активную критику со стороны Еврокомиссии, которая 29 июля официально начала штрафную процедуру в отношении Варшавы. Кроме того, в июле в стране прошли многочисленные акции протеста.

Несмотря на давление со стороны общественности президент Польши Анджей Дуда в конце июля подписал новый документ. До его утверждения решающую роль при назначении и снятии с должности председателей судов любых инстанций играл национальный судебный совет.