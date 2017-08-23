В Польше возбудили уголовное дело против экс-президента Леха Валенсы

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NEWSru.com
среда, 23 августа 2017 г. 10:07
В Польше возбуждено уголовное дело на экс-президента страны Леха Валенсу по обвинению в даче ложных показаний о документах, свидетельствующих о его сотрудничестве с коммунистическими спецслужбами во времена Польской народной республики, пишет польское издание RMF 24.
Lechas Walesa
© AP/Scanpix

Имеются в виду показания Валенсы Комиссии Института национальной памяти по расследованию преступлений против польского народа, которые должны были служить доказательствами по делу о преступлении против нации в Белостоке, пояснил изданию глава комиссии замгенпрокурора Анджей Позорский.

Судебное разбирательство связано с заявлениями Валенсы о возможной фальсификации более 50 документов 1970-1976 годов, в том числе обязательств сотрудничать со спецслужбами коммунистической Польши, отчетов о получении денег. Во время допроса Валенса заявил, что он их не писал и не подписывал.

Речь идет о так называемой папке документов агента Болека, уточняет PolskieRadio.Pl. Это предполагаемый псевдоним Валенсы, но тот утверждал, что он не сотрудничал со Службой безопасности, не получал от нее никаких наград. Однако в конце июня 2016 года следователи сочли, что документы подлинные.

Среди обнародованных документов — личное дело агента, работавшего под псевдонимом "Болек". Например, написанное от руки обязательство о сотрудничестве: "Я, нижеподписавшийся Лех Валенса, сын Болеслава и Феликсы, 1943 года рождения, обязуюсь сохранять в тайне содержание моих бесед с сотрудниками служб безопасности. Также обязуюсь сотрудничать со службой безопасности в деле выявления и борьбы с врагами Польской Народной Республики. Информацию я буду передавать в письменной форме. Факт сотрудничества со службой безопасности обязуюсь хранить в тайне и не раскрывать даже семье. Передаваемую информацию я буду подписывать псевдонимом "Болек".

Инициирование разбирательства "о представлении ложных показаний" прокомментировал адвокат бывшего президента Яна Видацки. Он заявил FMF FM, что "это, по меньшей мере, нелогично", и что невозможно сделать вывод о том, были ли показания ложным, поскольку следствие не завершено.

Документы, свидетельствующие об агентурном прошлом Валенсы, были найдены в феврале 2016 года сотрудниками Института в доме генерала Чеслава Кищака, бывшего главы МВД времен ПНР, умершего в ноябре 2015 года. Вдова хотела продать их, несмотря на то, что они и так должны были быть переданы в это учреждение. В итоге институт конфисковал документы, охватывающие период с 1970 по 1976 год.

Экс-президент Польши не раз называл "папку Болека" фальшивкой, созданной коммунистическими властями для того, чтоб скомпрометировать его в период роста популярности "Солидарности".

В феврале 2016 года Валенса сознался, что "сотрудничал" со спецслужбами и подписывал документы о получении денег. По его словам, он сделал это для того, чтобы его знакомый сотрудник мог забирать эти деньги себе. Сам Валенса никакой оперативной информации не передавал, утверждает он.

В апреле Валенса согласился встретиться с прокурорами ИНП и признал оригинальной только одну бумагу, а остальные назвал "мусором".

В 2000 году люстрационный суд признал, что Валенса не был тайным агентом. На основании этого бывший лидер движения "Солидарность", способствовавшего падению коммунистического режима в Польше, заявил, что будет судиться с каждым, кто утверждает, что он сотрудничал со спецслужбами.

NEWSru.com
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