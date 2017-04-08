В Польше при взрыве в жилом доме погибли три человека

 (3)
Gazeta.ru
суббота, 8 апреля 2017 г. 18:05
В Польше в городе Свебодзице в результате взрыва и последующего обрушения жилого дома погибли три человека, еще четверо пострадали. Об этом сообщает "Радио Польша" со ссылкой на пресс-секретаря Государственной противопожарной службы во Вроцлаве Даниель Муха.
© Shutterstock nuotr.

По предварительным данным, ЧП произошло в результате взрыва газового баллона. В числе погибших два ребенка. Пострадавшие были госпитализированы.

"Пока еще слишком рано говорить о причинах трагедии. В настоящий момент мы сосредоточены на том, чтобы определить местонахождение людей и достать их из-под завалов", — сказал Муха.

По его словам, в доме находились, по меньшей мере, 15 человек. На месте работают поисково-спасательные группы и 5 медицинских вертолетов.

Gazeta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

В Польше при взрыве в жилом доме погибли три человека (3)

В Польше при взрыве в жилом доме погибли три человека
В Польше в городе Свебодзице в результате взрыва и последующего обрушения жилого дома погибли три человека, еще четверо пострадали. Об этом сообщает "Радио Польша" со ссылкой на пресс-секретаря Государственной противопожарной службы во Вроцлаве Даниель Муха.

Пресса США: ударив по Сирии, Трамп ставит крест на дружбе с Путиным (403)

Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas
В 77-й день своего правления и в 100-ю годовщину вступления Америки в Первую мировую войну Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетный удар по сирийскому военному аэродрому, с которого, по данным американской разведки, поднялись за два дня до этого самолеты, несшие боеприпасы с зарином. Как и вообще большинство поступков 45-го президента США, это шаг расколол его соотечественников.

Глава МИД Британии Борис Джонсон отменил визит в Россию (66)

Boris Johnson
Глава МИД Британии Борис Джонсон отменил визит в Россию, намеченный на 10 апреля. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства. Джонсон объяснил, что развитие ситуации в Сирии вынуждает его остаться для консультаций в преддверии встречи G7. При этом он выразил сожаление в связи с поддержкой Россией режима Башара Асада.

Совбез ООН не пришел к согласию по Сирии (14)

Karas Sirijoje
На экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном в пятницу по инициативе Боливии (непостоянного члена Совбеза) для обсуждения американского ракетного удара по аэродрому сирийских правительственных ВВС, Вашингтон и Москва обменялись взаимными обвинениями и предупреждениями о негативных последствиях проводимой ими политики.

Сирийские ВВС возобновили вылеты с аэродрома Шайрат (152)

AL Šairato oro pajėgų bazė vasario mėnesį
Сирийские ВВС возобновили вылеты с аэродрома Шайрат спустя сутки после американского ракетного удара. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на Al Jazeera.
Facebook друзья
Rambler's Top100