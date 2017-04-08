В Польше при взрыве в жилом доме погибли три человека

В Польше в городе Свебодзице в результате взрыва и последующего обрушения жилого дома погибли три человека, еще четверо пострадали. Об этом сообщает "Радио Польша" со ссылкой на пресс-секретаря Государственной противопожарной службы во Вроцлаве Даниель Муха.

По предварительным данным, ЧП произошло в результате взрыва газового баллона. В числе погибших два ребенка. Пострадавшие были госпитализированы.

"Пока еще слишком рано говорить о причинах трагедии. В настоящий момент мы сосредоточены на том, чтобы определить местонахождение людей и достать их из-под завалов", — сказал Муха.

По его словам, в доме находились, по меньшей мере, 15 человек. На месте работают поисково-спасательные группы и 5 медицинских вертолетов.