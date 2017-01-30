В Польше опубликовали имена 8500 надзирателей Освенцима

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bbcrussian.com
понедельник, 30 января 2017 г. 17:55
Институт национальной памяти Польши (ИНП) опубликовал имена 8,5 тысячи надзирателей нацистского лагеря смерти Освенцим. Список доступен по адресу truthaboutcamps.eu.
© Vida Press nuotr.

Как сообщил директор музея Освенцима Петр Цивинский, база данных является результатом многолетнего исследования.

Президент ИНП Ярослав Царек назвал публикацию списка историческим событием. "Мы будем работать и по истории других концлагерей, Освенцим — это только начало", — сказал он.

В базе данных содержатся данные эсэсовцев, работавших в лагере. Среди документов можно найти 350 характеристик на сотрудников лагеря. Некоторые из бывших сотрудников Освенцима до сих пор живы, отметили в ИПН.

База данных была составлена в рамках возобновленного в 2011 году расследования преступлений нацистов в Освенциме, проведенного Комиссией по преследованию за преступления против польского народа.

По данным музея Освенцима, в 1941 году гарнизон СС в лагере состоял из 700 человек, в 1942 году — из 2 тысяч, в августе 1944 — из более чем 3 тысяч человек.

На момент ликвидации лагеря в нем работали более 4,5 тысячи военнослужащих СС. Большинство из них были немцами, но среди сотрудников лагеря встречались и граждане оккупированных стран и стран-сателлитов нацистской Германии — Румынии, Словакии, Венгрии.

Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. За время существования лагеря в нем были умерщвлены более миллиона человек, большинство из них — европейские евреи.

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