В Польше начинаются польско-американские военные учения

Он выразил надежду, что присутствие в Польше солдат Армии Соединенных Штатов укрепит польско-американские отношения: «Как представители народа, как представители поляков, великой польской военной традиции приветствуем с большой радостью наших американских союзников, солдат Соединенных Штатов, веря в то, что этот момент исторически важен потому, что наступает смена парадигм в нашей части Европы и в нашей части мира, не только в документах, но сегодня и физически: Североатлантический альянс присутствует в Польше».

Президент подчеркнул, что пространство союзнической безопасности растянулось и объяло Польшу: «В течение десятилетий, не так уж и давно, потому что около 30 лет назад, здесь, в Жагани находились военные части, которую нам тогда говорили считать союзнической, а которую мы в Польшу не приглашали, особенно мы не приглашали её здесь оставаться, мы чувствовали себя подневольными».

В инаугурации польско-американских учений приняла участие 3-я Танковая бригада Боевой группы, которая прибыла из США. Танковые подразделения американской армии находятся в Польше несколько недель. Их прибытие – это результат соглашений саммита НАТО, который состоялся в прошлом году в Варшаве.