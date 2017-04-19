В перестрелке у христианского монастыря на Синае убит полицейский

Неизвестные вооруженные лица застрелили одного полицейского и ранили еще троих недалеко от монастыря Святой Екатерины на Синайском полуострове.

Об этом в ночь на среду, 19 апреля, сообщает МВД Египта. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).

Египетским военным удалось отбить атаку ответным огнем. Перестрелка происходила на контрольно-пропускном пункте в 800 метрах от входа в монастырь, уточняет агентство Reuters.

Монастырь Святой Екатерины - один из древнейших непрерывно действующих монастырей. С 2002 года монастырский комплекс был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Несколькими днями ранее в Египте был введен режим чрезвычайного положения после двойного теракта в коптских церквях. 9 апреля с разницей в несколько часов прогремели взрывы в церквях в городах Танта и Александрия. Жертвами атаки стали как минимум 45 человек. Еще 110 получили ранения. Ответственность за те взрывы также взяли на себя джихадисты ИГ.