В Пентагоне не исключают возможности военного конфликта с КНДР

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Deutsche Welle
воскресенье, 23 июля 2017 г. 14:05
Американский генерал Джозеф Данфорд считает немыслимым не конфликт с КНДР, а ситуацию, в которой Вашингтон позволит Пхеньяну нанести ядерный удар по территории США.
© AP / Scanpix

США не должны исключать возможность вооруженного конфликта с КНДР, ядерная программа которой становится главной непосредственной угрозой для Америки. Об этом в субботу, 22 июля, заявил генерал Джозеф Данфорд на форуме по безопасности в Аспене в штате Колорадо.

При этом он подчеркнул важность оказания экономического и дипломатического давления на режим в Пхеньяне с тем, чтобы заставить его отказаться от создания ядерного оружия. И все же вооруженная конфронтация США с Северной Кореей не является "немыслимой", как об этом говорят многие люди", сказал Данфорд, занимающий пост председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США.

По словам генерала, для него "немыслимым является допустить, чтобы северокорейские ядерные ракеты поразили" территорию США. Поэтому своей задачей Данфорд видит "использование военных мер, чтобы не допустить этого". Говоря о возможном военном конфликте на Корейском полуострове, американский генерал признал, что он будет "ужасным и приведет к жертвам, которых не знают люди, выросшие после Второй мировой войны".

Северная Корея в прошлом году провела 16 ракетных тестов и два испытания ядерного оружия, заметил Данфорд. По его словам, эта страна продвигается к созданию межконтинентальной ядерной ракеты, способной нести ядерную боеголовку, которая сможет достичь территории США.

Deutsche Welle
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