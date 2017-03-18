В парижском аэропорту Орли полиция убила напавшего на патруль мужчину. В аэропорту проходит спецоперация, пассажиров просят сохранять спокойствие, по возможности избегать этого района, говорится в Twitter национальной полиции.

Телеканал BFMTV сообщает, что мужчина стремительно набросился на военных и попытался выхватить у одного из них оружие. Очевидцы сообщают о звуках стрельбы. Позже в полиции уточнили, что нападавший был застрелен. Предполагается, что действовал он в одиночку.

Инцидент произошел в южном терминале Орли - второго по величине аэропорта Парижа и Франции, расположенного в 20 км к югу от столицы, сообщает ТАСС.

Здание терминала было полностью оцеплено, все находившиеся внутри него люди эвакуированы. Туда были направлены спецподразделения полиции.

Аэропорт не был закрыт для приземляющихся самолетов, но пассажиров из них не допускали в терминалы, отмечает BFMTV.

Позже пресс-секретарь МВД зяавил журналистам, что в результате нападения никто не пострадал. В здании терминала начали работы саперы, которые должны убедиться, что на убитом не было пояса смертника.