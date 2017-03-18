В парижском аэропорту Орли полиция убила напавшего на патруль мужчину

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NEWSru.com
суббота, 18 марта 2017 г. 11:02
В парижском аэропорту Орли полиция убила напавшего на патруль мужчину. В аэропорту проходит спецоперация, пассажиров просят сохранять спокойствие, по возможности избегать этого района, говорится в Twitter национальной полиции.
Išpuolis Paryžiaus Orly oro uoste
© AFP / Scanpix

Телеканал BFMTV сообщает, что мужчина стремительно набросился на военных и попытался выхватить у одного из них оружие. Очевидцы сообщают о звуках стрельбы. Позже в полиции уточнили, что нападавший был застрелен. Предполагается, что действовал он в одиночку.

Инцидент произошел в южном терминале Орли - второго по величине аэропорта Парижа и Франции, расположенного в 20 км к югу от столицы, сообщает ТАСС.

В парижском аэропорту Орли полиция убила напавшего на патруль мужчину
© AFP / Scanpix

Здание терминала было полностью оцеплено, все находившиеся внутри него люди эвакуированы. Туда были направлены спецподразделения полиции.

Аэропорт не был закрыт для приземляющихся самолетов, но пассажиров из них не допускали в терминалы, отмечает BFMTV.

Позже пресс-секретарь МВД зяавил журналистам, что в результате нападения никто не пострадал. В здании терминала начали работы саперы, которые должны убедиться, что на убитом не было пояса смертника.

NEWSru.com
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Išpuolis Paryžiaus Orly oro uoste
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