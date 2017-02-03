В Париже втрое поднят налог на пустующие дома и квартиры

Власти французской столицы в целях борьбы с хронической нехваткой жилья утроили налог на пустующие дома. Нововведение является частью плана Городского совета по сокращению числа домов для отдыха в Париже.

Собственники жилья для отдыха в дополнение к обычному налогу на недвижимость теперь вынуждены платить сбор в 60% вместо прежних 20%. Таким образом власти хотят заставить владельцев сдавать свои квартиры и дома в аренду или продавать их, передает Prian.ru.

По данным The Atlantic`s CityLab, в Париже насчитывается более 100 тысяч пустующих единиц жилья, что составляет почти 10% от общего запаса жилой недвижимости в городе. Городские власти надеются с помощью повышения соответствующего налога решить эту проблему.

Однако некоторые эксперты скептически относятся к принятым мерам, сомневаясь в том, что они произведут должный эффект. "Если ваш дом для отдыха стоит 3 млн евро, и вам придется платить дополнительные 1000 евро в год в качестве налога, вряд ли это вас сильно обеспокоит", - считает представитель компании Knight Frank Марк Харви.

По мнению представителя Savills Хьюго Тистлетвейта, проблема еще заключается в том, что местные налоги на недвижимость остаются относительно невысокими.