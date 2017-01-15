В Париже пытаются перезапустить ближневосточные переговоры

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NEWSru.com
воскресенье, 15 января 2017 г. 19:11
В Париже в воскресенье открылась международная конференция по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. В ее работе принимают участие более 70 стран мира, но не приглашены ни Израиль, ни палестинцы. Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро надеется "приблизить мир".
Eifelio bokštas
© DELFI (Š.Mažeikos nuotr.)

Как отмечает ВВС, делегации Палестинской автономии и Израиля в работе конференции не участвуют. Их пригласили на специальную встречу по окончании конференции. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху это приглашение отклонил, назвав усилия участников конференции тщетными. Лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас перенес свою поездку в Париж на более поздний срок.

NEWSru Israel сообщает, что Евросоюз на конференции представляет верховный комиссар по вопросам внешней политики Федерека Могерини, Францию — министр иностранных дел Жан-Марк Эйро, США — государственный секретарь Джон Керри. Он уходит со своего поста через пять дней, когда президентскую присягу примет Дональд Трамп. По данным газеты Haaretz, советники Трампа встретились с представителями Франции, чтобы в резкой форме выразить свое несогласие с проведением конференции.

Эйро заявил, что форум "приблизит мир": он должен подтвердить приверженность международного сообщества так называемой "концепции двух государств", создать условия для возобновления прямых палестино-израильских переговоров и выработать план действий на ближайшее будущее.

Последний раунд прямых переговоров между делегациями Израиля и Палестинской автономии состоялся в апреле 2014 года и закончился безрезультатно.

Палестинских лидеров пригласили в Москву

15-17 января в Москве в Институте востоковедения Российской академии наук пройдут неформальные межпалестинские переговоры по восстановлению национального единства. В них примут участие представители палестинских организаций, некоторые из которых признаны в США и ЕС террористическими, но не признаются таковыми в России, передает NEWSru Israel.

Среди участников этих переговоров — представители группировок "Хамас", ФАТХ, "Палестинский исламский джихад", "Народный Фронт освобождения Палестины".

Встречи в Москве будут проходить после Национальной палестинской конференции, проходившей в Бейруте 10-11 января. В работе этой конференции впервые участвовали представители ХАМАС и "Исламского джихада".

Предыдущая встреча представителей ФАТХ и "Хамаса" в Москве проходила в мае 2011 года.

NEWSru.com
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