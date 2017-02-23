В Париже протестующие против полицейского произвола заблокировали более десятка лицеев

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NEWSru.com
четверг, 23 февраля 2017 г. 15:04
В Париже продолжаются стихийные акции протеста молодежи против насилия со стороны полиции, начавшиеся после того, как по соцсетям разошлась информация об изнасиловании задержанного в пригороде Ольне-су-Буа 2 февраля 22-летнего чернокожего Тео полицейской дубинкой.
© Reuters / Scanpix

Двенадцать парижских лицеев в четверг, 23 февраля, с утра было заблокировано, сообщает BFMTV, отмечая, что акции состоялись без согласования префектуры.

Протесты прошли, в частности, в лицее Бергсона в 19-м округе Парижа, где в марте 2016 года 15-летний учащийся был ранен полицейским во время протеста против закона о труде.

На этот раз беспорядки возникли после того, как чернокожий задержанный был изнасилован полицейскими и получил 10-сантиметровое повреждение анального отверстия. Его на два месяца признали нетрудоспособным.

Некоторые входы в метро были закрыты. У площади Нации в центре Парижа задержали несколько человек, полиция применила слезоточивый газ, передает Ouest France. Манифестанты скандировали "Отомстим за Тео" и лозунги о том, как они ненавидят полицию. Протестующие бросали в полицию камни и попытались прорвать заграждения.

В Лицее Вольтера в 11-м округе полиции также пришлось вмешаться, там был распылен слезоточивый газ.

Ранее крупная манифестация прошла на площади Республики в Париже, где собралось порядка 2,5-5 тыс. человек. Толпа сломала заграждения, выставленные полицейскими, и закидала стражей порядка камнями и бутылками.

В предместьях Парижа, главным образом в департаменте Сена-Сен-Дени, происходят погромы, сожжены сотни автомобилей, всего с начала протестов в пригородах Парижа за две недели было задержано более 250 человек.

Акции уже сравнивают с погромами 2005 года, произошедшими в беднейших кварталах города после гибели двух подростков, пытавшихся скрыться от полиции.

NEWSru.com
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