В Париже ликвидирован нелегальный лагерь для беженцев

Французская полиция в пятницу, 18 августа, ликвидировала нелегальный лагерь для беженцев на севере Парижа. В стихийно возникшем лагере, находящемся возле центра по приему беженцев, проживало около 2500 человек. В операции участвовало 350 полицейских.

Большинство жителей лагеря - выходцы из Афганистана, Сомали, Судана и Эритреи. Их на автобусах развезли по пунктам временного размещения в спортивных залах региона.

В середине июля 2017 года французские власти объявили о том, что в течение двух лет собираются построить убежища для 12 тысяч человек.

Президент Эмманюэль Макрон заявил, что до наступления нового года ни один беженец не останется ночевать на улице. За последние два года полиция Парижа ликвидировала 35 нелегальных лагерей.