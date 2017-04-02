В Пакистане полоумный служитель церкви насмерть забил 20 прихожан

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NEWSru.com
воскресенье, 2 апреля 2017 г. 11:35
В Пакистане произошло жестокое массовое убийство: наставник одного из духовных центров избил палками и зарезал 20 прихожан во имя их "очищения". Расправа произошла в городе Саргодха в провинции Пенджаб, передает АР. Вместе с руководителем церкви Абдулом Вахидом арестованы четверо его приспешников.
Pakistanas gedi teroristinio išpuolio šventykloje aukų
© AFP / Scanpix

Трем прихожанам, приглашенным для экзекуции, удалось выжить. По этим данным, смотритель мавзолея-храма Али Ахмеда Гуджара, житель Лахора Абдул Вахид по телефону пригласил более 20 человек в храм и принимал их по одному в изолированной комнате. Там Вахид угощал посетителей едой с неустановленным наркотическим веществом, после этого раздевал их и избивал палкой, а также наносил удары мачете.

Выжившие госпитализированы в тяжелом состоянии.

Представитель полиции Мохаммад Биляль заявил АР, что Вахид страдал психическим заболеванием, а избиение и пытки огнем были регулярной практикой в его церкви.

По информации агентства Синьхуа, здание, где произошло массовое убийство, было возведено несколько лет назад, и духовный центр действовал вопреки запрету властей.

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В Пакистане полоумный служитель церкви насмерть забил 20 прихожан (2)

Pakistanas gedi teroristinio išpuolio šventykloje aukų
В Пакистане произошло жестокое массовое убийство: наставник одного из духовных центров избил палками и зарезал 20 прихожан во имя их "очищения". Расправа произошла в городе Саргодха в провинции Пенджаб, передает АР. Вместе с руководителем церкви Абдулом Вахидом арестованы четверо его приспешников.

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