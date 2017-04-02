В Пакистане полоумный служитель церкви насмерть забил 20 прихожан

Трем прихожанам, приглашенным для экзекуции, удалось выжить. По этим данным, смотритель мавзолея-храма Али Ахмеда Гуджара, житель Лахора Абдул Вахид по телефону пригласил более 20 человек в храм и принимал их по одному в изолированной комнате. Там Вахид угощал посетителей едой с неустановленным наркотическим веществом, после этого раздевал их и избивал палкой, а также наносил удары мачете.
Выжившие госпитализированы в тяжелом состоянии.
Представитель полиции Мохаммад Биляль заявил АР, что Вахид страдал психическим заболеванием, а избиение и пытки огнем были регулярной практикой в его церкви.
По информации агентства Синьхуа, здание, где произошло массовое убийство, было возведено несколько лет назад, и духовный центр действовал вопреки запрету властей.